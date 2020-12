Emergenza medici, il Policlinico di Foggia recluta personale per la lotta al virus

AAA Cercasi medici per fronteggiare l'emergenza Covid ai Riuniti di Foggia. Il Policlinico ha attivato la procedura per il reclutamento di nuovo personale per la Medicina d'urgenza.

Il 21 dicembre è stato pubblicato l'avviso di selezione rivolto a tutti i medici specializzati in Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza o in possesso di specializzazione equipollente o affine, in subordine di specializzazione in altra disciplina e, in via ulteriormente subordinata, in possesso del solo requisito dell'iscrizione all'albo professionale.

I medici interessati e disponibili ad assumere servizio per fronteggiare l’emergenza dovranno inviare la domanda, indirizzata al commissario straordinario del Policlinico Riuniti, entro lunedì 28 dicembre 2020 all'indirizzo emergenzamedici@ospedaliriunitifoggia.it riportando in oggetto l'indicazione "Manifestazione di interesse per incarico Mecau". La modulistica completa è disponibile sul portale Puglia Salute. Sono previste due formule: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o Co.co.pro, entrambi della durata di un anno.