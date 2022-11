Malati psichiatrici rischiano di restare senza medico. S.o.s. di Merla: "Ci saranno gravi disagi"

Due giorni fa la terza commissione presieduta dal consigliere regionale Mauro Vizzino ha ascoltato il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, nella duplice veste di primo cittadino e rappresentante del distretto 53 Gargano Nord. All'ordine del giorno, il precario stato dell'assistenza sanitaria nel comune garganico e nell'intero distretto che include anche i comuni di Cagnano, Carpino, Ischitella, Rodi, Vico del Gargano, Peschici e Isole Tremiti, problematica che si accentua durante l'estate con il copioso flusso di turisti. All'audizione farà seguito un incontro con la Asl e i sindaci dei comuni interessati, come annunciato dall'assessore alla Sanità Rocco Palese.

Tuttavia, l'emergenza sanitaria non riguarda i soli comuni a forte vocazione turistica: "È una piaga che coinvolge anche gli altri distretti", fa presente a FoggiaToday Michele Merla, sindaco di San Marco in Lamis, che rientra nel Distretto 52, con i comuni di San Nicandro, Rignano e San Giovanni Rotondo: "Il nostro distretto, dalla prossima settimana, non avrà più il medico che si occupa della psichiatria territoriale. E questo comporterà gravi disagi. Il rischio è che a breve i malati psichiatrici resteranno abbandonati al proprio destino e alle evidenti difficoltà di assistenza dei familiari", avverte.

Sulla questione, il primo cittadino del comune dei due conventi fa sapere che la problematica non è nuova: "Sono mesi che chiediamo che venga preso a cuore il problema. Ci sono diverse persone con gravi patologie psichiatriche sul territorio. E in assenza di un medico, gli infermieri non possono somministrare le terapie".

Merla evidenzia anche il paradosso della disomogenea distribuzione dei professionisti sul territorio: "Mi dicono che a Foggia siano presenti addirittura 12 unità, che si pestano i piedi, mentre altri territori restano vuoti. Si trovi un modo per darci respiro". Quella della psichiatria è una delle tante problematiche che coinvolgono l'intera provincia: "Sui Monti Dauni la situazione è ancora più grave. Per questo il mio grido di allarme è anche per gli altri comuni".

Restando a San Marco, si registrano "sofferenze" anche per la radiologia, ma per il sindaco la mancanza di un medico di psichiatria è una bomba a orologeria: "I malati gravi hanno bisogno di essere seguiti. Non vorremmo assistere a situazioni tragiche come quella accaduta ad Assago. Comprendo pienamente le esigenze del sindaco Nobiletti, ma anche una problematica come la nostra va attenzionata".

Ma c'è dell'altro: "Con l'emergenza Covid abbiamo registrato un aumento considerevole di casi di depressione. Non possiamo lasciare che una situazione del genere venga presa alla leggera". Mancano i medici e chi c'è è già sottoposto a turni massacranti: "La medicina territoriale doveva rappresentare un punto di svolta, ma fatica a decollare a giudicare dalle evidenti carenze. Capisco che il personale scarseggi, ma una soluzione va trovata, prima che accada qualcosa di grave".

Sul fronte dell'Emergenza-urgenza, la situazione è meno preoccupante, anche se le criticità non mancano: "A San Giovanni Rotondo la Asl ha allestito da poco una postazione del 118. Siamo coperti, ma anche in questo caso un problema c'è. A San Marco in Lamis, dopo le 22, non c'è il medico dell'ambulanza. Già in passato segnalammo questa situazione, mi fu detto che i medici chiedono troppo per lavorare la notte. Ma se si dovesse creare un'emergenza e intervenisse la postazione del 118 senza un medico, che cosa potrebbe accadere? Né la sola postazione di San Giovanni può bastare a coprire l'intera area compresa nel distretto".

"Il mio è un grido di dolore - chiosa Merla -. Serve una svolta perché la medicina territoriale riesca a tutelare la cittadinanza, in tutto il territorio. Ma ad ora, il servizio non funziona".