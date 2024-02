Educazione alla salute sessuale e all'affettività: le ostetriche del consultorio al Liceo Pestalozzi

A scuola per accompagnare studenti e studentesse nel percorso di crescita dall’adolescenza all’età adulta, attraverso la promozione di corretti stili di vita. È l’obiettivo degli incontri di educazione alla salute sessuale e all’affettività, organizzati nel Liceo 'Pestalozzi' dalle ostetriche del Consultorio familiare di San Severo Iolanda Popolo, Carla Ferotti e Michela Martino.

Il calendario prevede un incontro settimanale, dedicato ad ogni singola classe. Gli incontri di educazione alla salute mirano a incentivare negli studenti, sin dalla giovane età, una maggiore consapevolezza in materia di affettività e di prevenzione delle malattie infettive e di quelle sessualmente trasmissibili. Un modo per fornire a studentesse e studenti strumenti utili ad evitare comportamenti a rischio, in grado di produrre effetti negativi sulla salute personale e sul benessere psico-sociale in una età così delicata e di passaggio quale l’adolescenza.

Gli incontri offrono anche l’occasione per illustrare ai giovani i servizi che i Consultori familiari offrono alla famiglia e, nel caso specifico, ai giovani così da aprire un canale di comunicazione tra gli adolescenti e gli operatori. Tutti i consultori, infatti, offrono uno spazio dedicato alle ragazze e ai ragazzi che hanno bisogno di un ambiente riservato in cui parlare e avere consulenze o prestazioni sanitarie per problemi legati alla vita affettiva e relazionale. Si accede liberamente, cioè senza la prescrizione del medico di famiglia. Il servizio è gratuito e garantisce la riservatezza.

Il Consultorio di San Severo si trova in via Don Aldo Prato al civico 72. Oltre alle ostetriche, vi operano anche: una psicologa, un’assistente sociale, una infermiera, tre ginecologi. Per ricevere informazioni contattare i seguenti recapiti: 333.4929560 o 0882.200349. Le operatrici risponderanno: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.