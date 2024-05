Una 'Dragon Boat' per la riabilitazione delle donne operate al seno

Si è tenuta stamattina presso la Lega Navale in Viale Miramare la conferenza stampa di presentazione della canoa in vetroresina lunga oltre 12 metri con circa 20 persone di equipaggio - o Dragon Boat - acquistata dalla Uisp di Manfredonia-Foggia in collaborazione con l'Associazione Andos di Foggia, con la specifica finalità terapeutica della riabilitazione post operatoria delle donne operate di cancro al seno.

Grande emozione di fronte al simbolico taglio del nastro, preceduto dalla benedizione dell’imbarcazione da parte del nostro socio armatore Don Sante, con un brindisi alla vita ed alla salute.

Il varo dell’imbarcazione nello specchio acqueo antistante spiaggia Castello è previsto in occasione dell’Open Day nazionale Lni in programma il prossimo fine settimana