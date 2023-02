Ucraina colpita da emorragia cerebrale e in stato di coma: accolta e presa in carico dal ‘Riuniti’ di Foggia

Giovane ucraina affetta da emorragia cerebrale, in stato di coma, accolta dai medici del ‘Riuniti’ di Foggia. La donna è giunta in città l’8 febbraio ed è stata subito presa in carico per le cure del caso dall’équipe medica diretta dal prof. Andrea Santamato: la struttura di Neuroriabilitazione è stata identificata in quanto unica a dare disponibilità, tra quelle idonee a gestire le sedute di dialisi settimanale che la paziente è costretta a ricevere.

Pertanto, verrà allestita - in un setting riabilitativo - una camera di degenza con apparecchiature per dialisi fornite dalla Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi del Policlinico di Foggia diretta dal prof. Giovanni Stallone.

Con l’inizio del conflitto bellico tra Ucraina e Russia nel febbraio 2022, la Comunità Europea ha consentito la realizzazione del programma di soccorso ed assistenza sanitaria per pazienti provenienti dall’Ucraina e territori limitrofi, attraverso il Dipartimento di Protezione civile con la Centrale remota operazioni soccorso sanitario (Cross).

Questo consente alle Unità di coordinamento, anche internazionali, di ricevere esigenze di trasferimento con supporto medico che provengono da territori interessati e, attraverso un censimento dei posti letto resi disponibili dalle Regioni, provvedere al trasporto del paziente con destinazione nel nosocomio individuato.

Il Policlinico di Foggia ha dato disponibilità per il ricovero presso la Struttura complessa di Neuroriabilitazione diretta dal prof. Andrea Santamato, della giovane donna in stato di coma proveniente dalla Uoc di Terapia Intensiva e Anestesia dell’ospedale ‘Bianchi Melacrino Morelli’ di Reggio Calabria, città dove era giunta per ricongiungimento familiare proveniente dall’Ucraina.