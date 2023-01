Feto di 37 settimane con cardiopatia, madre elitrasportata all'ospedale di Napoli: i medici opereranno in utero

Sta bene la donna foggiana incinta attualmente ricoverata presso l'ospedale 'Monaldi' di Napoli per una complicanza durante la gravidanza. Lo scorso 31 dicembre la donna era stata trasportata in ambulanza al Policlinico di Bari in seguito alla rottura prematura delle membrane. Il trasferimento d'urgenza, coordinato dalla Centrale operativa 118 di Foggia diretta dal dott. Stefano Colelli, si era reso necessario a causa di una patologia del nascituro (trasposizione fetale di Grandi arterie a setto intatto), diagnosticata alla 26esima settimana di gestazione.

Per tale motivo, dopo la consulenza effettuata dai medici del reparto di cardiochirurgia pediatrica, è stato predisposto il trasferimento in elisoccorso presso l'ospedale di Napoli dove verrà effettuato un intervento chirurgico correttivo d'urgenza sul nascituro. Il trasporto della gestante è stato effettuato in ossequio a quanto previsto dai protocolli operativi Stam (sistema di trasporto materno assistito) e Sten (Sistema in emergenza del Neonato).

L'eccezionalità dell'intervento consiste nel fatto che l'operazione sul bambino sarà eseguita in utero. Un intervento di alta complessità cardiochirurgica.