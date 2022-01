C'è bisogno di sangue, aumentano le richieste. Luxuria invita i foggiani a donare vita: "Allor n'n c'amm capit!"

È Vladimir Luxuria la testimonial 2022 per la campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue dell'Avis Comunale Foggia. Vladimir è tornata nella sua città per la presentazione ufficiale dell'iniziativa avvenuta questa mattina nella sede di via Nazario Sauro. E' stata anche l'occasione per festeggiare i 52 anni dell'associazione dei donatori di sangue foggiani.