Muore a 42 anni, ma il suo cuore rivivrà in un'altra persona: il grande gesto della moglie

"Dal dolore più grande e inspiegabile all'amore più sentito per la vita che continua". C'è anche un po' di Foggia nell'intervento di donazione multiorgano eseguito la notte scorsa nella sala operatoria dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie diretto dalla dottoressa Antonietta Paccione. Qui l'equipe del policlinico Riuniti di Foggia si è alternata con quella del policlinico di Bari (che ha prelevato fegato e cuore), prelevando i reni di un uomo di 42 anni di Andria. Gli organi sono stati inviati nel capoluogo della Regione Puglia e a Torino.

"A dare il consenso è stata la moglie - racconta il dottor Giuseppe Vitobello, coordinatore donazioni della Asl Bt - non ha avuto un attimo di esitazione. A lei, ai bambini della coppia e a tutti i loro familiari va il nostro abbraccio più sentito e il nostro grazie più grande". Questa è la seconda donazione multiorgano di Bisceglie, la nona degli organi dall'inizio dell'anno a oggi nella Asl Bt. "Siamo grati a tutti i nostri donatori e ai loro familiari per la forza che mostrano in quel sì che dona vita, che salva vite - dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della Asl Bt - vorremmo che a loro arrivasse la nostra vicinanza e il nostro abbraccio".

Nell'ultima edizione dell'indice del dono, quella di Bari è 68esima su 107 province d'Italia. E' però la prima in Puglia: seguono Barletta-Andria-Trani (73°), Brindisi (77°), Taranto (78°) e Lecce (80°). Foggia è ultima al 107esimo posto, malgrado una crescita dell'indice del dono (da 40,86 s 45,91). Il 51,3% si è dichiarato favorevole, il 48,7% no. Complessivamente la Puglia è risultata 16° tra le regioni italiane, con un indice del dono di 55,91/100 (consensi alla donazione 64,1%, astenuti 43,9%), sotto la media nazionale che nel 2021 si è attestata a quota 59,23/100 (consensi 68,9%, astenuti 44,3%) ma con risultati in crescita rispetto allo scorso anno.