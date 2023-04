Donazione organi, Capitanata poco generosa: è terzultima nella classifica nazionale

Donazione di organi e tessuti: cresce il Sud, ma non la Capitanata. È quanto emerge dai risultati presenti nell'ultima edizione dell'Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro Nazionale trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 all'atto dell'emissione della carta d'identità elettronica nelle anagrafi dei 7028 Comuni italiani in cui il servizio è attivo. L'indice è stato pubblicato in vista della 26esima Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti che si celebra domenica 16 aprile: i valori sono espressi in centesimi e tengono conto di alcuni indicatori come la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi.

Per il secondo anno consecutivo Trento è la più generosa tra le grandi città italiane in tema di donazione di organi e tessuti, così come il piccolo borgo di Geraci Siculo si conferma in testa alla classifica dei piccoli comuni, mentre tra i centri di media dimensione a primeggiare sono la pugliese Corato e l’abruzzese Guardiagrele.

Come detto, il Sud presenta numeri in crescita, malgrado nessuna regione del Mezzogiorno figuri nella top ten. La Provincia autonoma di Trento mantiene il primato con un indice del dono di 69,35 e una percentuale di consensi superiore all'80%, seguita da Valle d'Aosta (67,64 indice del dono) e Sardegna (66).

La Puglia è la prima regione del Sud con un mesto sedicesimo posto. Nel 44,1% delle carte d'identità emesse non figura alcuna dichiarazione. Per quel che concerne le dichiarazioni di volontà, in Puglia si è registrato il 63,8% dei sì e il 36,2% dei no, con un indice di dono di 55,63. Come già detto, Leverano (comune medio piccolo) e Corato (comune medio grande) sono le due eccellenze (e anche eccezioni) della Puglia, alle quali si aggiunge il comune di Motta Montecorvino dove l'indice del dono sfiora i 72 punti (71,94). Spostando l'analisi sulle sei province, Bari si piazza al 56° nella classifica nazionale con un indice del dono di 58,53 e il dato regionale più alto di consensi (66,8), al pari di Brindisi che è 67°. Seguono Lecce (77° posto con 56,07 di indice del dono), Barletta-Andria-Trani (78° con 56,04) e Taranto (86° con 54,28). Fanalino di coda della regione è la Capitanata, unica provincia con un indice del dono inferiore ai 50 punti (46,61) e un equilibrio sostanziale tra sì e no nelle dichiarazioni di volontà (50,9% vs 49,1%). Gli astenuti sono al 43,2%.

Il dato di Foggia è ancora meno incoraggiante se inquadrato a livello nazionale: la Capitanata, infatti, figura al 105° posto, terzultima davanti alle sole province di Crotone (45,26 indice) e Caserta (45,22).