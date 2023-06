Al Don Uva la musica risveglia i ricordi dei malati di Alzheimer

È stato un viaggio pieno di emozioni quello del corso di musicoterapia organizzato dalla ‘Associazione Alzheimer Santa Rita’ di Foggia e offerto agli ospiti del reparto Alzheimer e della Rsa dell’Opera Don Uva di Foggia. Il percorso è stato strutturato in otto incontri guidati dal maestro Marco Maria Lacasella che è riuscito anche a far cantare e compiere qualche passo di danza agli ospiti della Rsa. Ma non solo: la musica ha risvegliato ricordi ormai sopiti che hanno dato libero sfogo alle emozioni.

“Rigenerare i ricordi e ripristinare la memoria emotiva – ha commentato il maestro Lacasella – è una degli effetti della musicoterapia. Con le nostre attività abbiamo cercato di creare le condizioni affinché gli utenti tornino a mettersi in rapporto con il mondo”.

“La nostra iniziativa – ha dichiarato il presidente dell’associazione Mario Gentile – ha la sua efficacia grazie alla preziosa collaborazione delle operatrici e degli operatori del reparto Alzheimer e della Rsa dell’Opera Don Uva di Foggia. La loro collaborazione è stata essenziale per la buona riuscita del progetto. Senza di loro avremmo fatto ben poco. Non posso, quindi, non ringraziare tutti gli operatori, uno ad uno per la disponibilità, la pazienza, la simpatia e, soprattutto, la grande professionalità”.

“Ma il mio ringraziamento principale – ha concluso Gentile – va a tutti coloro che ci esprimono fiducia e stima riservando alla nostra associazione la scelta del cinque per mille. Il loro sostegno ci incoraggia molto ed è indispensabile. Il volontariato è una attività che parte dal cuore e dalla disponibilità del singolo, ma che poco potrebbe fare senza risorse economiche. Per questo ringrazio tutti”.