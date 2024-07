A Casa Sollievo la Divina Commedia percettiva e sensoriale di Limosani

Dante, il poeta eterno, entra a Casa Sollievo della Sofferenza e, per quanto il suo viaggio fosse catartico, forse mai avrebbe immaginato che avrebbe potuto avere effetti terapeutici.

Il suo moderno Virgilio è il geniale Felice Limosani, artista di origini foggiane, trapiantato a Firenze.

Entra nella fase operativa il suo progetto congiunto con il professor Pasquale Vaira, medico responsabile del Reparto di Anestesia e Rianimazione 1, presentato il 18 maggio scorso, a San Giovanni Rotondo, in occasione di un congresso dedicato al politrauma.

‘La Divina Commedia percettiva e sensoriale per i pazienti politraumatizzati’ arriva in corsia.

“È un progetto assolutamente innovativo, che non ha eguali – spiega l’artista -. Usa la tecnologia della realtà virtuale con un'esperienza che porta nel viaggio dantesco, seguendo processi assolutamente presidiati in termini scientifici da psicologi, neurologi, anestesisti, come forma di terapia del dolore acuto”.

Il suo Dante, capolavoro delle Digital Humanities acquisito dall'Università di Harvard, è un’inedita narrazione priva di contenuto testuale, che non fa torto, però, al padre della lingua italiana.

Nel progetto per Casa Sollievo, ha trasformato La Divina Commedia in una cyber-terapia per pazienti politraumatizzati, con un processo sperimentale che unisce le Digital Humanities e la Virtual Reality Hypnosis Distraction.

Il progetto, donato a Casa Sollievo della Sofferenza, acquisito e protocollato, è già partito. È stato costituito un comitato tecnico scientifico, che avvierà gli studi.

Martedì, Felice Limosani ha curato un momento di formazione dedicato agli operatori che se ne occuperanno con “un altro titolo, ovviamente, che è quello della scienza”. Si augura che il suo progetto faccia scuola. L'obiettivo, nell'arco dell'anno, è “documentare i risultati, affinché diventi un documento scientifico da condividere nei luoghi preposti per la conoscenza”.

È la prima sperimentazione in assoluto di questo genere. È un’esperienza virtuale in grado di stimolare l’attività cerebrale dei pazienti in coma. E a valutare gli effetti sarà un gruppo di ricercatori.

“Trasportare una persona in un luogo esperienzialmente motivante, commovente, fa sì che il paziente senta meno il dolore e, dunque, che i medici diano meno anestetico, meno antidolorifico, nel caso del paziente presente – spiega Felice Limosani - Per coloro che si sottopongono, per esempio, a trattamenti di chemio intensiva e, quindi, sono fermi a letto per mesi, costituisce un momento di evasione, perché io li porto, lasciatemi dire, virtualmente, a visitare una mostra importante. Per i pazienti che, invece, sono in coma, è vero che la loro parte sensoriale è ferma, ma è altrettanto vero, perché ne sono certo, che dentro di noi, fino a quando il paziente respira, c'è qualcosa che è ancora in grado di percepire sensorialmente, emotivamente, e questo - conclude - si spera diventi una scintilla che riattiva il risveglio”.