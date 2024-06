Disturbi visivi penalizzanti e invalidanti. Gli ortottisti di Capitanata: "Rivolgetevi a noi"

"I disturbi visivi possono essere molto penalizzanti e invalidanti, per questo vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica locale sulle opportunità di avere una diagnosi giusta con conseguenti interventi". Raffaella D'Andrea, presidente provinciale di Foggia dell'ordine dei tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, annuncia una campagna social in occasione della Giornata Mondiale dell'Ortottica che quest'anno ricorre oggi, 3 giugno.

Un'occasione per far comprendere l'importanza della figura professionale sanitaria dell'ortottista assistente di oftalmologia, che si occupa dello screening, della valutazione e riabilitazione visiva e dei disturbi motori degli occhi in tutte le fasce d'età. "Ci rendiamo conto che di fronte a problematiche specifiche molti pazienti non sanno proprio con chi interfacciarsi. Ecco perchè stiamo cercando, come nel caso di questa giornata mondiale dell'Ortottica, di fare informazione sul ruolo degli ortottisti: nella valutazione e riabilitazione dello strabismo (a qualsiasi età), dell’ambliopia (occhio pigro), dei disturbi delle motilità oculare e della visione binoculare (visione doppia, posizione anomala della testa di natura oculare) e, in particolare nei bambini e negli adulti, nel trattamento di astenopie (sindrome da affaticamento visivo che può colpire chi lavora al videoterminale, chi usa in modo non idoneo smartphone o PC) o nei deficit muscolari che potrebbero creare maggiori difficoltà durante l’apprendimento scolastico; nell’esecuzione degli esami strumentali in oculistica e nell’assistenza in sala operatoria" sottolinea Mariella Impagliatelli, presidente d'Albo Ortottista assistente di Oftalmologia