Coronavirus, la Regione distribuisce kit d'emergenza a medici e pediatri di base: "Contiamo su di voi"

La Regione distribuisce, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, kit di dispositivi di protezione per l’emergenza Covid.

Con la collaborazione di Poste Italiane, in ciascun ambulatorio e per ciascun medico impegnato saranno consegnate 300 mascherine FFP2, 300 mascherine chirurgiche, 1 visiera protettiva, 1 saturimetro/pulsossimetro, 1 confezione da 100 guanti, 10 camici e 10 tute.

Il materiale sarà distribuito a cura della protezione civile regionale tramite la rete di Poste Italiane negli orari di apertura degli studi. Gli Ordini dei Medici provinciali informeranno i loro iscritti fornendo alla protezione civile i dati per la consegna.

“Contiamo molto sull’aiuto che i medici di medicina generale continueranno a darci per l’emergenza Covid spiega l’assessore alle Politiche della Salute, Pier Luigi Lopalco - eseguendo visite e tamponi ai pazienti che ne facessero richiesta, per decongestionare il sistema degli ospedali e supportare le attività di tracciamento e per questo sforzo li ringraziamo”.