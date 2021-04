"Ogni sede ad una specifica categoria". L'Asl Fg chiarisce come aderire alle sedute straordinarie per il vaccino anti-Covid

Dalla sede del Don Uva di via Lucera al Drive through di via Protano: ecco chi deve accedere e come". "Si rispettino tali disposizioni per evitare criticità"

In provincia di Foggia sono in corso sedute straordinarie per concludere la somministrazione delle prime dosi a tutte le persone ultraottantenni e per le vaccinazioni di persone con disabilità grave e relativi caregivers e familiari conviventi.

Si ribadisce che, in particolare a Foggia, in virtù della scelta regionale dell’accesso a sportello e in considerazione dell’amplia platea di persone coinvolte, ognuno dei punti vaccinali individuati è destinato ad una specifica categoria.

Il centro allestito presso la sede del Don Uva di via Lucera, fino a domenica pomeriggio, è dedicato esclusivamente alle persone ultraottantenni che possono accedere senza prenotazione (da lunedì sarà operativo, sempre solo su prenotazione fatta presso le farmacie o sul sito web www.sanita.puglia.it, solo per le persone di età compresa tra 70 e 79 anni).

Il Drive through di via Protano è dedicato, fino a domenica mattina, alle vaccinazioni in auto di persone di età compresa tra 16 e 80 anni in condizioni di disabilità grave e i relativi caregivers e conviventi. Trattandosi di una sperimentazione, si è preferito partire con un numero definito di persone, contattate direttamente dalla Asl. Pertanto, l’accesso non è libero.

Alle persone residenti a Foggia, di età superiore ad 80 anni, in condizione di disabilità grave, e ai relativi caregivers e conviventi è stato dedicato, per la sola mattinata di oggi, il centro vaccinale dell'ospedale D'Avanzo. Le persone sono pregate, pertanto, di rispettare tali disposizioni per evitare criticità nelle operazioni vaccinali.