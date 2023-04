Nuovi tetti ai budget e linee guida alle Asl: le misure della Regione per contenere il deficit della sanità

Sanità: la Giunta ha approvato oggi le misure per il contenimento per la spesa per l’assistenza farmaceutica convenzionata, per il contenimento della spesa per i dispositivi medici e per l’acquisto diretto di farmaci e dei gas medicali, con la determinazione della spesa per singola azienda sanitaria.

“Si tratta - spiega l’assessore alla Sanità, Rocco Palese - di provvedimenti indispensabili e da attuare con urgenza ed in maniera tassativa per poter ridurre nel 2023 tre consistenti aggregati di spesa. Auspichiamo tuttavia che per quanto di sua competenza il Governo Nazionale provveda ad integrare il fondo sanitario nazionale così come chiesto da tutte le Regioni, per coprire le maggiori spese sostenute dalle Regioni e rimborsare così le spese sostenute per il covid e prevedendo finanziamenti specifici per l’ incremento dei costi energetici, dei contratti di lavoro e dell’inflazione”.

Le misure di contenimento sono state sottoposte alla valutazione del Tavolo interministeriale congiunto per la verifica degli adempimenti Lea (livelli essenziali di assistenza) e del Piano Operativo e risultano tutte approvate da parte dei Ministeri affiancati oltre che dall’Aifa con emissione di parere positivo.

Per la spesa farmaceutica convenzionata i dati provvisori per l’anno 2022 evidenziano il mancato rispetto del relativo Tetto stabilito a livello regionale, con uno sforamento pari a circa 7,3 milioni di euro.

I dati di spesa evidenziano che lo sforamento del tetto di spesa convenzionata regionale registrato per l’anno 2022 è sostanzialmente riconducibile al mancato rispetto dei tetti di spesa aziendali da parte delle ASL di TA (+ 6,3 milioni rispetto al tetto), BT (+ 2 milioni rispetto al tetto) e LE (+ 1,3 milioni rispetto al tetto) presso le quali aziende, pertanto, si rende particolarmente urgente l’attivazione di azione correttive da parte dei rispettivi Direttori Generali.

La giunta ha quindi stabilito per l’anno 2023 gli obiettivi di budget per singola ASL finalizzati a determinare, oltre al rispetto del tetto di spesa assegnato alla singola Azienda SSR, anche una riduzione ulteriore di spesa, complessivamente pari a 47,5 milioni di euro su scala regionale sotto il tetto, ripartita sulla base della popolazione delle singole ASL.

La Giunta ha dato mandato ai Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR di porre in essere le azioni per il potenziamento delle attività di controllo nei confronti dei medici prescrittori che non rispettino le linee guida regionali ed aziendali in materia di appropriatezza prescrittiva di farmaci, determinando un utilizzo inappropriato delle risorse pubbliche ed il superamento dei tetti di spesa previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle categorie terapeutiche oggetto dei provvedimenti regionali di contenimento sulla spesa farmaceutica.

Nell’ambito delle azioni di monitoraggio sulla spesa farmaceutica “(…) qualora dal rapporto dovessero risultare attività prescrittive non coerenti con le disposizioni di contenimento della spesa, il Responsabile adotta, di concerto con il Direttore sanitario, i provvedimenti di contenimento ritenuti necessari, compresa la segnalazione agli organismi disciplinari qualora i motivi delle prescrizioni in difformità siano riferiti alla mancata osservanza delle disposizioni legislative e amministrative (…)”.

La Giunta ha disposto che le relazioni bimestrali da inviare alla Regione previste dalla legge dovranno essere sottoscritte anche dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, dai Direttori dei Distretti Socio Sanitari, oltre che dal Direttore dell’Area Controllo di Gestione della stessa Azienda, e dovranno dare evidenza delle azioni di contenimento della spesa farmaceutica poste in essere a livello aziendale nel periodo di osservazione

La Giunta conferma che “L’inadempienza dell’Azienda sanitaria e ospedaliera al mantenimento dei tetti annuali della spesa farmaceutica e dei gas medicali, comporta la decadenza per dettato di legge del Direttore generale”.

Per i dispositivi medici la Giunta ha confermato tutte le azioni di contenimento per la spesa. La Giunta ha attribuito quindi i tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici alle Aziende pubbliche del SSR finalizzati al rispetto del tetto di spesa del 4,4% sul fondo sanitario regionale.

La Giunta ha stabilito, come obiettivo minimo per i Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR la riconduzione graduale, nel corso del triennio, dei valori di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici ai valori soglia stabiliti dalla normativa statale, da declinare nella riduzione annua di almeno un terzo dello scostamento rilevato nell’anno precedente.

Visto che, nell’ambito della proposta di Piano Operativo 2023/2025, in corso di formalizzazione ai Ministeri affiancanti, sono ricomprese anche misure finalizzate alla riduzione della spesa per l’acquisto dei dispositivi medici, la Giunta ha stabilito che il mantenimento della spesa per l’acquisto di dispositivi medici sia entro i limiti dei Tetti assegnati anche per gli anni 2024 e 2025.

Anche per l’acquisto diretto di farmaci e gas medicali la Giunta ha confermato tutte le azioni di contenimento per la spesa farmaceutica emanate dalla Regione.

La Giunta ha quindi stabilito per l’anno 2023 i tetti di spesa farmaceutica per acquisto diretto di farmaci e gas medicali per singola Azienda.

La Giunta ha disposto che le Direzioni generali intensifichino le azioni di verifica e controllo della appropriatezza prescrittiva dei medici specialisti prescrittori, nonché del rispetto da parte degli stessi delle linee guida finalizzate ad un utilizzo appropriato delle risorse pubbliche, e tenendo in debita considerazione gli aggiornamenti sui prezzi dei farmaci intervenuti a fronte delle gare centralizzate di appalto espletate dal Soggetto Aggregatore InnovaPuglia.

Nei casi in cui non risultino disponibili convenzioni quadro da parte del Soggetto aggregatore, resta l’obbligo, da parte delle Aziende pubbliche del SSR, di provvedere all’espletamento di procedure di appalto ponte.

La Giunta ha disposto anche che le Direzioni generali definiscano idonee procedure interne finalizzate alla verifica e rimozione di tutte le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che possano influenzare il comportamento prescrittivo dei medici specialisti.

È stato stabilito che il costo per acquisto diretto di farmaci e/o gas medicali sostenuto dalle Asl e derivante da prescrizioni indotte da medici specialisti operanti presso altre aziende pubbliche del SSR, se a seguito delle verifiche inter-aziendali risulti riferibile a prescrizioni inappropriate, dovrà essere imputato all’azienda di riferimento del medico prescrittore e, a tal fine, sarà detratto in sede di rendicontazione da parte della Asl

È stato anche stabilito che il mantenimento della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti di farmaci e gas medicali rimanga entro i limiti dei Tetti assegnati anche per gli anni 2024 e 2025. Il tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti a decorrere dal 2024 è fissato al 8,30% del Fsn