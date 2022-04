Smantellate le Usca: la Puglia farà a meno dei medici che visitano i pazienti Covid a domicilio

Rocco Palese, assessore alla Sanità della Regione Puglia, precisa che l’attività delle Usca, le unità mediche che visitano a domicilio i malati di Covid, potrà essere mantenuta dalle Asl in considerazione delle specifiche situazioni epidemiologiche rilevate sul territorio. "Il sistema infatti non sarà smantellato lì dove ci sono difficoltà particolari attestate dalle direzioni Asl, comunicandole al dipartimento promozione della Salute regionale". Tanto infatti è già stato comunicato alle Asl con una lettera, nella quale si legge come “ad ogni buon conto, il termine del 30.4.2022, potrà essere derogato fino al 30.6.2022, in coerenza con la L. n. 234/2021, in presenza di situazioni epidemiologiche territoriali, debitamente documentate, tali da giustificare il mantenimento in proroga delle Usca, previa autorizzazione di questo dipartimento”.

A lanciare l'allarme era stato, qualche ora prima delle precisazioni di Palese, il gruppo regionale di Forza Italia: “Disattivare un servizio significa che l’esigenza a cui rispondeva è venuta meno. Posto che i contagi da Covid non sembrano calare, non riusciamo a capire le ragioni sottese alla decisione della Giunta regionale di disattivare l’importante servizio erogato dalle unità speciali di continuità assistenziale, che garantiscono l’assistenza ai pazienti in isolamento domiciliare. Ci fa piacere, peraltro, che l’ex assessore Lopalco sia d’accordo con noi, che dall’inizio della pandemia, come Forza Italia, abbiamo più volte sollecitato la Regione affinché attivasse le Usca. Il che è accaduto successivamente, ma meglio tardi che mai. Oggi, quindi, vorremmo avere contezza dei presupposti fattuali e scientifici che supportano tale decisione. Vogliamo i dati, che sono sempre più eloquenti delle parole della politica” scrivevano in una nota stampa.