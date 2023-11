Commissione invalidi civili: persone fragili costretti a fare la fila in strada

Via Nedo Nadi · Ospedale - Parco San Felice

“Tutto ciò accade da anni, senza che nessuno abbia mai detto o fatto nulla”. È la denuncia di un cittadino foggiano, sui disagi vissuti dall’utenza presso la sede Asl della Commissione Invalidi Civili in via Nedo Nadi.

L'ufficio - aperto al pubblico ogni giovedì dalle 10 alle 12 - non ha una sala d'aspetto, e lo sportello affaccia sulla pubblica via. Per cui chi si rivolge allo sportello è costretto ad attendere il proprio turno e a essere ricevuto all’esterno della struttura.

“È inaccettabile. L'ufficio è al coperto solo per gli operatori. A separarli dagli utenti c'è una vetrata con una apertura minuscola”, fa presente un utente. Una situazione che si fa più pesante soprattutto in presenza di eventi meteorologici estremi:

“Chi si rivolge all’ufficio è costretto a sopportare qualsiasi condizione climatica, che sia il sole cocente d’estate o le intemperie delle stagioni fredde. Un problema per persone sane, immaginate per gli invalidi, gli anziani o persone con patologie che hanno necessità di rivolgersi allo sportello”.

Peraltro, con l’apertura limitata al solo giovedì, la formazione di lunghe file di utenti avviene con una certa frequenza: “Mi è capitato di recarmi allo sportello per mia moglie, e la situazione che ho trovato era abbastanza complessa. Va trovata una soluzione che offra all'utenza, che ha bisogno di recarsi allo sportello, un servizio migliore".