Il medico di base lascia Castelluccio dei Sauri, oltre 350 assistiti rischiano la spola tra paesi

La comunicazione del trasferimento di uno dei due medici di base aveva creato scompiglio in paese, poi l’emergenza è rientrata, almeno per il mese di agosto, ma quando andrà via, se non si dovesse trovare una soluzione, oltre 350 pazienti potrebbero essere costretti a spostarsi in un comune vicino.

Succede a Castelluccio dei Sauri. Il medico di famiglia pronto a lasciare il paese conta 639 pazienti e l’altra collega può assorbirne solo una parte. In un primo momento, l’amministrazione aveva informato i cittadini che 373 pazienti avrebbero potuto rivolgersi a uno studio di Deliceto, poi, cassata la prima informativa, ha fatto sapere che per tutto il mese di agosto il medico che ha ottenuto il trasferimento avrebbe garantito l’assistenza ai suoi pazienti.

Il Comune, stando a quanto riportato nella precedente comunicazione, si era attivato già da tempo per risolvere il problema e assicurare la presenza del secondo medico di base.

Scettico il gruppo consiliare ‘Innovazione’, che di suo pugno ha scritto al direttore generale dell’Asl di Foggia Antonio Nigri formulando una richiesta di attivazione urgente dell’incarico di sostituzione.

Il gruppo di opposizione evidenzia come più del 70% degli assistiti del medico sia rappresentato da persone anziane, compresi diversi invalidi, con “evidenti difficoltà a doversi, dall’oggi al domani, spostare in un paese limitrofo distante oltre 20 Km (e nemmeno servito da mezzi pubblici diretti) per poter beneficiare delle prestazioni del medico di base”.

I consiglieri comunali Mattia Azzone, capogruppo, Marco Abazia e Rocchina Capobianco hanno sollecitato, dunque, l’attivazione immediata, negli stessi locali del Poliambulatorio Asl, di un incarico provvisorio a un medico disponibile, nelle more della definizione della problematica.

Il gruppo aveva sollevato il problema nell’ultimo Consiglio comunale, soffermandosi sulle criticità registrate in ambito sanitario.

“Da esattamente un anno non abbiamo più la Guardia Medica nei fine settimana che con enormi sforzi era stata conquistata e mantenuta per quasi 4 anni, le branche specialistiche anziché essere potenziate (come invece accade nei paesi limitrofi) sono state addirittura perse. Come persi e non sostituiti (e nulla è stato fatto per evitarlo) sono stati l’infermiere che operava nel Poliambulatorio e l’unico impiegato amministrativo che avevamo – spiegavano i consiglieri nel loro resoconto di fine luglio - Ormai da mesi i nostri cittadini devono recarsi, con forti disagi soprattutto per i più anziani, a Troia o Accadia per espletare le pratiche amministrative sanitarie. E ora si rischia anche di perdere uno dei due medici di base operanti nel nostro paese e, in tal senso, non ci risulta che questa Amministrazione abbia intrapreso azioni concrete, azioni che le precedenti Amministrazioni avevano sempre messe in atto quando si sono presentate analoghe situazioni”.