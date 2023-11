Si dimette il direttore sanitario della Asl Foggia, Porziotta lascia dopo tre mesi e mezzo

Il mandato di Stefano Porziotta da direttore sanitario della Asl Foggia è durato poco più di tre mesi e mezzo: era stano nominato dal direttore generale Antonio Nigri con delibera del 3 agosto scorso. Aveva preso servizio l'11 dello stesso mese.

Esperienza ultraventennale in campo sanitario e manageriale, già responsabile della Struttura di Igiene ed Organizzazione dei Servizi Sanitari presso la Direzione Medica del Policlinico Riuniti di Foggia e direttore sanitario dei presidi ospedalieri di Andria e Canosa, prima di approdare alla Asl Fg aveva guidato direzione sanitaria del 'Mater Dei Hospital' di Bari.

Oggi 30 novembre ha rassegnato le dimissioni, concordate con il direttore generale. Alla base della decisione, esigenze di carattere personale.

“Ringrazio il direttore generale per la fiducia a me riservata quando mi ha conferito l’incarico e per aver compreso, in queste ore, le motivazioni delle mie dimissioni. Con il direttore generale e il direttore amministrativo resterà un legame saldo, basato sulla stima e il rispetto. La mia riconoscenza va anche a tutti i collaboratori per il supporto offertomi in questo breve periodo. Rassegno le mie dimissioni con serenità, certo di lasciare una direzione seriamente impegnata nella difesa del legittimo diritto alla salute della comunità”.