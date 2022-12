Il dott. Zanasi lascia il Policlinico Riuniti di Foggia: "Ho preso la decisione giusta"

“Prima o poi arriva l’ora in cui bisogna prendere una posizione che non è né sicura, né conveniente, né popolare. ma bisogna prenderla, perché è giusta”. Riprende una frase di Martin Luther King, il dottor Massimo Zanasi, per spiegare i motivi che lo hanno spinto ad interrompere oggi il rapporto di lavoro con il Policlinico Riuniti ed accettare la sfida del Perrino di Brindisi: "Già proprio arrivato il momento di fare la cosa giusta".

L'ormai ex direttore del Dipartimento Medico, Geriatrico e Riabilitativo del Lastaria di Lucera, spiega: "Molti di noi ospedalieri sono già andati via, alcuni stanno per farlo o lo faranno a breve e da oggi tocca a me. Mille ricordi si accavallano nella mente, considerazioni, momenti esaltanti, tristi, gioia per ogni risposta sanitaria data, dolore per ogni insuccesso o decesso (da me ritenuto sempre una sconfitta dapprima umana e poi sanitaria). È stata però una vera “battaglia quotidiana” che ha visto crescere insieme a me la Geriatria Ospedaliera foggiana (da sempre è esistita solo questa, fino ad oggi) non solo nella nostra città o in Capitanata, nella considerazione di cittadini, pazienti, colleghi (alcuni,non tutti)".

Da reparto ritenuto “degli ultimi di ogni età” quasi punitivo degli inizi della mia carriera negli anni 80 a reparto di eccellenza (lo è stato fino a non molto tempo fa e mi scuso se uso questo termine non certo per autoincensarmi quanto piuttosto per sottolineare il sacrificio ed il difficile lavoro di tutti quelli che sono stati al mio fianco da Foggia, a Brindisi,di nuovo a Foggia ed infine a Lucera).

In ogni caso siamo stati riferimento (per tanti anziani e per le loro famiglie), ma ancor di più, confronto sanitario spesso non facile nè sereno. Ma da oggi, con le mie dimissioni che divengono realtà, inizio un nuovo percorso di vita professionale (e non solo), da Specialista libero professionale.

Le dimissioni poi, sono state una conseguenza ma non certo “la scelta” o “l’obiettivo” visto che avevo ancora due anni di contratto da poter/dover onorare. Non è un esercizio linguistico, ma vi è una sostanziale differenza tra il dimettersi ed il pensionarsi. Non ho mai voluto-lasciato il lavoro, ma “quel lavoro”.

Ciò che ha animato questa decisione è stato il voler cercare ciò che ho perso nel corso degli ultimi tempi: le certezze non certo personali (perché gli stimoli sono ancor adesso, sempre gli stessi di inizio carriera, cioè massimali). Lascio il testimone a chi sarà certamente capace di migliorare il mio lavoro nell’esclusivo interesse dei pazienti e non della carriera..

A tutti quelli che lavorando con me, hanno ricevuto sollecitazioni costanti a correre, produrre, rispettare, umanizzare le cure, dico grazie dal profondo del mio cuore. La Geriatria (ed anche la Medicina del Lastaria) sono esistite solo grazie a loro.. In massima parte i “veri Angeli”sono stati loro,a me solo il compito di metterci la faccia ed il cuore. Un ultimo grazie alla città di Lucera ed ai tanti cittadini che sono divenuti col tempo amici e per molti dei quali sono stato nel mio piccolo, anche riferimento non solo sanitario. Il mondo sanitario cambia e io, “verticalmente” anziché soccombere, cambio insieme a lui. Viva gli Ospedali Riuniti di Foggia, Viva Lucera! Ad maiora semper!