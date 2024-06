Dimensioni del pene, uomini insoddisfatti si rivolgono alla chirurgia. "Rischio è di compromettere funzionalità urinarie"

E' terminata ieri 8 giugno la tre giorni del Masterclass Europeo in Chirurgia Protesica del Pene organizzato dall’Unità Dipartimentale di Andrologia e Chirurgia Ricostruttiva unitamente al Dipartimento di Urologia, del Policlinico Riuniti di Foggia.

Alcuni tra i maggiori esperti europei nel campo della chirurgia protesica del pene si sono avvicendati nelle sessioni in diretta dalle sale operatorie di Foggia e nella sala congressi dell’hotel Nicolaus a Bari reso fruibili sessioni formative di grande rilievo scientifico.

Presidente del Masterclass e Chairman della sezione di Andrologia della Società Europea di Urologia, è stato il prof. Carlo Bettocchi, che ha ospitato i colleghi arrivati da tutto il mondo: "Il Masterclass, organizzato per la prima volta in Italia, diventerà un appuntamento fisso biennale, alternandosi con l’evento già avviato a Londra. Foggia resterà protagonista della chirurgia uro-andrologica internazionale".

Il 29 aprile scorso il responsabile dell'Unità Andrologica del Policlinico Riuniti di Foggia era stato ospite di una puntata del podcast ufficiale della Società Italiana di Urologia. Aveva trattato il tema della dimensione del pene, evidenziando in premessa della forte richiesta per l'allungamento o l'ingrossamento dell'organo genitale maschile, necessità di un adeguamento strutturale che a dire di Bettocchi verrebbe stimolato dalla diffusione su internet di modelli al di sopra della normalità: "Noi siamo in campo per migliorare delle tecniche chirurgiche per assecondare questa richiesta, che è sempre più incalzante e quindi, diamo sempre più spazio a quella che è la dimensione di queste metodiche, anche se ad oggi i risultati non sono poi così eclatanti. Anzi, molto spesso sono anche deludenti come risultati estetici finali e non sono scevri, purtroppo, da possibili complicanze importanti".

Gli specialisti si interrogano sul loro ruolo rispetto alle intenzioni-aspettative degli utenti che intendono agire in tal senso. Il prof. Bettocchi ha spiegato che un micro-pene dovrebbe misurare in erezione on trazione non più di 7 centimetri che in tutto il mondo la percentuale è dello 0,6%. Raggiunge il 2,5% la percentuale di chi è convinto di avere un'imperfezione e quindi necessita di un trattamento:

"Studi hanno dimostrato come il 91% degli uomini percepisce il proprio organo come inadeguato, che si associa a un 45% di uomini che a loro volta desidererebbero avere un intervento chirurgico per migliorare la loro situazione. Un uomo su due non solo non è contento, ma vorrebbe fare qualcosa, per migliorare o adeguare il proprio organo".

Nel podcast Bettocchi non ha dimenticato di rimarcare la percezione che la donna ha dell'organo genitale maschile: "Lo stesso tipo di indagine è stato fatto su una popolazione sana da un punto di vista relazionale: l'85% delle donne percepisce che la dimensione del pene del loro partner è assolutamente adeguata, normale e soddisfacente"

E ancora, "se andiamo a vedere i dati di fisiologia dell'appartato riproduttivo femminile, sono i primi 6-7 centimetri dell'introito vaginale che giocano un ruolo da un punto di vista chiaramente orgasmico e di sensazioni durante il rapporto penetrativo e ancor di più c'è un grosso utilizzo del clitoride che comunque è un organo esterno alla vagina".

In buona sostanza, ha spiegato l'andrologo in servizio presso l'ospedale di Foggia e tra i massimi esperti ed esponenti del settore, "sembra proprio che quello delle dimensioni del pene non sia un problema di natura funzionale ma puramente di natura estetica, di percezione, di autostima da parte dell'uomo".

Tuttavia considerata la funzione urinaria del pene e che non è assolutamente scontato che un'operazione chirurgica abbia successo, con il rischio di alterale le funzioni del pene: "Ci possiamo trovare di fronte a dei risultati che possono compromettere, in maniera seria, la funzionalità dell'organo e questo secondo me diventa una giusta causa per delle attente valutazioni specialmente che portino l'uomo a capire quello che realmente può ottenere da un lato e quali sono i rischi"

"Altrimenti si rischia di non capirsi e di essere infelici dopo"

Il modello americano 'The big the better,', che tutto cioè debba essere potenziato, è esattamente l'opposto della normale salute fisica e sessuale. "Quella del ranocchio che si trasforma in principe è una favola. Non possiamo trasformare una cosa che non è trasformabile in qualcos'altro. Vanno evitati i disastri chirurgici che possono compromettere, purtroppo, non solo l'aspetto estetico dell'organo, ma purtroppo, molto spesso, le sue funzioni. Eviterei questo" le conclusioni del prof. Carlo Bettocchi.