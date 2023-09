Dieta del rientro dalle vacanze, la nutrizionista Di Gaetano: "Nostro corpo ha i suoi tempi e vanno rispettati"

Scurdámmoce 'o ppassato – come diceva una celebre canzone – e ritroviamo il nostro equilibrio. È questo il diktat dei nutrizionisti per tornare in forma dopo le vacanze. Sì, perché le ferie – ammettiamolo – sono il periodo del relax in tutti i sensi: mentale in primis, ma anche alimentare, con quest’ultimo che spesso si traduce in sregolatezza con pasti fuori orario e concessioni pericolosamente frequenti che a settembre ci fanno sentire più gonfi. Tuttavia rimettersi in carreggiata non è impresa ardua.

“Iniziamo a capire che non dobbiamo mangiare per saziarci – ci dice Veronica Di Gaetano, biologa nutrizionista e tecnologa alimentare – ma dobbiamo nutrire il nostro corpo, ovvero gli dobbiamo fornire dei mattoncini, quegli elementi essenziali per tornare ad affrontare la routine che dovranno essere immagazzinati e usati al momento del bisogno dal nostro organismo”.

Essenziali come i liquidi, che oltre a idratare serviranno a contrastare la ritenzione accumulata durante gli aperitivi o le cene con gli amici a base di alcolici, snack salati, salumi e fritti, bevande zuccherine. Quindi via libera ad acqua, ma anche a verdure e frutta fresca. E poi c’è lui, il triptofano, quello che può essere considerato uno dei più importanti alleati del nostro organismo.

“Si tratta di un amminoacido – ci spiega la nutrizionista – che oltre a partecipare alla sintesi delle proteine è il precursore della serotonina, l’ormone della felicità, il neurotrasmettitore che controlla l’umore a livello cerebrale e che, quindi, fornisce al nostro corpo uno di quei mattoncini di cui parlavo, e nello specifico quello utile per migliorare il nostro approccio allo stress e all’ansia. Lo si trova soprattutto nella frutta secca, nei legumi, nei cereali integrali, nel pesce come il salmone e nella cioccolata fondente”.

Un occhio particolare va rivolto ai più piccoli. Anche loro hanno bisogno di recuperare una certa regolarità, soprattutto con il ritorno a scuola, alle attività extra e agli impegni che ne conseguono. “Approfittiamo del nuovo anno scolastico per modificare le abitudini alimentari dei nostri figli – suggerisce – e far capire loro che la normalità non sono le merendine e gli snack confezionati, ma alimenti come il pane, il formaggio o un dolce fatto in casa”.

Per tutti, infine, vale la regola d’ora della regolarità, dai pasti alle attività fino al sonno. “Il nostro corpo è abitudinario – ci ricorda la Di Gaetano – e per stare bene ha bisogno di tempi e ritmi che, per quanto possibile, siano gli stessi. Soprattutto per quanto riguarda il sonno notturno che è fondamentale e che non andrebbe mai ‘sacrificato’. È infatti scientificamente provato che il nostro corpo ripara e rigenera i tessuti durante la notte”.

Piccoli e semplici accorgimenti, dunque, possono rimettere a posto l’organismo dopo lo stress biologico delle vacanze. L’importante è non fare tutto e subito. “Non dobbiamo pretendere di ritornare alle vecchie e sane abitudini da un giorno all’altro – conclude – perché il nostro corpo ha i suoi tempi e vanno rispettati”.