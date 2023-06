Mancano medici nefrologi nel Foggiano: la Regione attiva la dialisi tele e video assistita

Per la prima volta in Puglia sarà attivata la dialisi tele e video assistita per pazienti con insufficienza renale cronica. Fino al 30 settembre, la Regione Puglia ha autorizzato l’Asl di Foggia a mettere in campo, nei Centri di Assistenza Domiciliare di San Nicandro Garganico e di Accadia, un modello di dialisi tele e video assistita che preveda una 'control room' connessa con dispositivi elettronici e sensori applicati all’apparecchiatura per dialisi presente nei due Cad territoriali.

“Da un lato fronteggiamo le carenze di organico di medici nefrologi, dall’altro sperimentiamo un modello su cui da due anni abbiamo puntato con un progetto specifico per migliorare la qualità della vita del paziente e per ridurre gli oneri economici e logistici della dialisi legati al trasporto dei pazienti stessi”, sottolinea il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, che ha raccolto l’esigenza espressa dal sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, in coordinamento con l’assessore regionale alla Sanità Rocco Palese, il direttore del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia Vito Montanaro e il direttore generale dell’Asl di Foggia Antonio Nigri.

La questione dei pazienti sannicandresi dializzati - che dal 19 giugno e per tre volte a settimana - sono costretti a recarsi a San Severo, era stata al centro di una protesta organizzata da un comitato cittadino presieduto dal consigliere comunale d'opposizione, Antonio Berardi (leggi la notizia).

La dialisi sarà eseguita all’interno dei Cad con l’assistenza di infermieri e in collegamento con i medici specialisti di nefrologia.