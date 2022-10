"Gravi ritardi per risonanze e Tac". Il Policlinico non ci sta: "Numero di prestazioni cresciuto fino al 60%"

Negli ultimi mesi, il numero di prestazioni nella Radiologia del Policlinico di Foggia, rispetto allo scorso anno, “è cresciuto del 15% circa, con punte del 60% per le risonanze magnetiche e +20% per le Tac, con un sostanziale incremento di prestazioni recuperate dopo la pandemia”. Il direttore del Dipartimento di Diagnostica per immagini del nosocomio, Luca Macarini, non ci sta e, dopo le pesanti dichiarazioni di Paolo Dell’Erba, prova a smontare con i numeri la denuncia di “gravi ritardi per le prestazioni sanitarie al Policlinico Riuniti, come per la risonanza magnetica o per la Tac”.

Il consigliere regionale si era rivolto direttamente all’assessore regionale Rocco Palese e al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: “Chi non può permettersi prestazioni sanitarie a pagamento rischia di fare una risonanza magnetica o una tac al Policlinico Riuniti di Foggia dopo 9 mesi. Si investono soldi in strutture e poi non siamo in grado di garantire gli esami fondamentali che possono accertare mali importanti come i tumori”. E poi l’affondo: “In questo periodo la gente ha difficoltà a mettere il piatto a tavola, figuriamoci a pagare dai 150 ai 200 euro per una risonanza. Altro che omicidio colposo, la politica di questa maggioranza è da omicidio volontario”.

Il professor Macarini ha inteso, allora, illustrare nel dettaglio tutta l’attività del Dipartimento da lui diretto. “Assicurare ogni giorno dalle 30 alle 50 Tac in regime di urgenza ha imposto una guardia attiva con un medico radiologo sempre presente nell’arco delle 24 ore. E questa è una dotazione di sicurezza obbligatoria per un Dipartimento di Emergenza di secondo livello come è il Pronto soccorso di Foggia”, precisa.

Si registrano 1.012 ricoveri chirurgici in più nei primi nove mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2021. Dal Policlinico ricordano, inoltre, come proprio nell’ultimo anno siano state acquisite nuove apparecchiature radiologiche di ultimissima generazione tra Tc, Rm e nuovi apparecchi radiologici ed ecografici in grado di eseguire scansioni e ricostruzioni tridimensionali. “Con queste macchine è possibile effettuare esami di altissimo livello che pongono la Radiologia di Foggia ai vertici del panorama nazionale”, affermano. Le nuove tecnologie, osservano, determinano anche un incremento dell’attrattiva del Polo ospedaliero-universitario, che incide sul maggior numero di richieste che prevengono al Cup del nosocomio di Foggia. Si registra anche una crescita del numero dei pazienti ricoverati rispetto agli scorsi anni, che assorbe risorse radiologiche da erogare in tempi strettissimi. Anche l’attività di pronto soccorso erode risorse radiologiche.

In buona sostanza, tutte le attività delle varie Strutture di Radiologia del Policlinico assorbono gran parte dell'orario di servizio del personale con “carichi di lavoro impegnativi, e rivolti principalmente ai pazienti ricoverati nei reparti, a quelli che effettuano prestazioni in Day-hospital, alle sale operatorie e al Pronto Soccorso”, spiega il direttore del Dipartimento di Diagnostica per immagini.

Per quanto riguarda i pazienti oncologici, Macarini sottolinea, inoltre, che il Policlinico di Foggia ha attivato percorsi radiologici dedicati a pazienti con patologie oncologiche, neurologiche, cardiache, gastroenterologiche e muscolo-scheletriche. Questi percorsi, che vengono costantemente aggiornati, rientrano in un processo di razionalizzazione e controllo della domanda di esami radiologici specialistici sulla base della patologia, avviato negli ultimi anni dall'azienda ospedaliera universitaria.

A chi è affetto da tumore, poi, è dedicato il COrO, il Centro di Orientamento Oncologico che prende in carico il paziente dalla prima diagnosi al follow-up e coordina la prenotazione di tutti gli esami radiologici. Nella grandissima maggioranza dei casi ai pazienti oncologici gli esami vengono correttamente inseriti per il follow-up a tre-sei mesi e talvolta anche ad intervalli più lunghi, riferiscono dal Dipartimento. Per la prima diagnosi, invece, si programmano immediatamente.

“L’Ufficio relazioni con il pubblico segnala al Dipartimento di Diagnostica per immagini tutte le situazioni di pazienti che non siano riusciti ad accedere a uno dei percorsi di prenotazione e per i quali debbano essere eseguiti esami radiologici in tempi brevi”, aggiunge Macarini.

Per quanto riguarda, infine, l'Alpi, l'attività libero professionale a pagamento svolta dai medici in ospedale, “si tratta di uno strumento con il quale il personale mette a disposizione la propria professionalità al di fuori dell'orario di servizio, mentre l’ospedale mette a disposizione le tecnologie d’avanguardia di cui è dotato assicurando ai pazienti la medesima qualità dei servizi. Un'attività che va a integrare le prestazioni offerte – concludono dal Dipartimento - e non a ridurle”.