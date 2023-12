Lea, il decreto tariffe entrerà in vigore dal 1° aprile: ok del Ministero alla proroga

Il Decreto tariffe non partirà più dal 1° gennaio. Lo ha deciso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute comunicandolo al Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza permanente delle Regioni e delle province autonome Raffaele Donini.

Il riferimento, nello specifico, è all'entrata in vigore del nuovo nomenclatore che recepisce l'aggiornamento dei Lea in attuazione del Dpcm del 12 gennaio 2017. Secondo quanto stabilito il 23 giugno scorso, dal 1° gennaio sarebbero partite le nuove tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale, mentre dal 1° aprile l'aggiornamento avrebbe riguardato l'assistenza protesica.

L'entrata in vigore del nuovo nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale aveva generato tensioni e preoccupazioni soprattutto per i laboratori di analisi, per via dei tagli relativi ad alcune prestazioni specifiche che avrebbero costretto le strutture a chiedere di pagare i test anche ai pazienti esenti.

A seguito delle interlocuzioni con le Regioni e Province autonome il Ministero ha accolto la richiesta di prevedere l'applicazione anche del nuovo nomenclatore tariffario dell'assistenza specialistica ambulatoriale dal 1° aprile 2024, stessa data prevista per l'assistenza protesica. Insomma, fino al 31 marzo 2024 le prestazioni saranno erogate ancora secondo il vecchio nomenclature. Nei tre mesi di proroga sono previste nuove interlocuzioni tra le parti, finalizzate a una possibile rimodulazione delle tariffe, in particolare quelle destinatarie dei tagli più robusti.