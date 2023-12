Laboratori analisi, anche i pazienti esenti rischiano di pagare. La dott.ssa Aquilano: "Siamo preoccupati"

Salvo proroghe, sulle quali a oggi non esistono riscontri, entrerà in vigore all’inizio del 2024 il nuovo decreto sulle tariffe della assistenza specialistica ambulatoriale e protesica. Il nuovo nomenclatore recepisce l’aggiornamento dei Lea (livelli essenziali di assistenza) in attuazione del Dpcm del 12 gennaio 2017. Come precisato dal Ministero della Salute, "il Decreto aggiorna le tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica fermi, rispettivamente, al 1996 e al 1999 e definisce le tariffe per le nuove prestazioni introdotte con i Lea nel 2017 in modo che siano erogate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale".

Lo scorso giugno, in Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il decreto ministeriale: le nuove tariffe per l’assistenza specialistica ambulatoriale partiranno già dal prossimo primo gennaio, mentre dal 1° aprile 2024 l'aggiornamento riguarderà anche l’assistenza protesica. La revisione del tariffario è piuttosto eterogenea, con prestazioni che subiranno un incremento dei costi a fronte di altre soggette a riduzioni, anche piuttosto rilevanti.

Ed è proprio su quest’ultimo punto che stanno crescendo le preoccupazioni dei professionisti dei laboratori di analisi: “Se dovesse entrare veramente in vigore dal 1° gennaio non sarà penalizzato gravemente solo il privato accreditato, ma ciò avrà forti ripercussioni sulle strutture pubbliche. Se i privati non saranno in condizione di garantire l'erogazione di prestazioni in convenzione, queste dovranno essere garantite dal pubblico. Questa evenienza andrà a incidere sulle casse regionali e il sistema pubblico non reggerebbe alle richieste dei cittadini. Saranno purtroppo loro a pagarne le conseguenze", commenta a FoggiaToday la dottoressa Adelia Aquilano, biologa e titolare del Laboratorio Analisi Aquilano Srl di Cagnano Varano - struttura da 40 anni convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale - nonché presidente della Rete di laboratori di patologia clinica Omnialab, di cui fanno parte, oltre a quello di Cagnano, altri sette laboratori della provincia di Foggia accreditati per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca specialistica Patologia Clinica.

Secondo quanto presente nel decreto, sono state apportate modifiche per 141 prestazioni di laboratorio analisi. Tra queste, spiccano alcuni valori come ferro, ferritina, ma anche esami relativi relativi a tiroide, marcatori tumorali, tutti soggetti a delle pesanti riduzioni. A titolo esemplificativo, le tariffe per gli esami dei marcatori Ca 19.9 e Cea sono diminuite rispettivamente del 68,7% e del 55,5%: "Si stima una riduzione del 40%, un valore indicativo, ma reale".

Evenienza che determinerebbe una contrazione dei guadagni e, cosa ancor più grave, grosse difficoltà a coprire i costi: "Per gli esami più costosi, come quelli svolti con immunofluorescenze o i test immunoenzimatico, i listini delle ditte sono rimasti gli stessi, non c'è possibilità di venirsi incontro".

Un problema non da poco, anche perché i primi a subirne le conseguenze sono i pazienti: "Se non riusciamo a coprire i costi, dovremo chiedere a loro di pagare, non possiamo erogare prestazioni a debito. Ma non esiste un paziente esente disposto a pagare", evidenzia la dott.ssa Aquilano.

La conseguenza è che gli esenti non disposti (legittimamente) a pagare, si rechino presso i punti prelievi previa prenotazione alla Asl. Una alternativa meno dispendiosa sotto il profilo economico, ma che dilata i tempi sia per quel che concerne la prenotazione per effettuare i test, che quelli relativi alla refertazione degli esami. Non il migliore degli scenari per una regione alle prese con l'annosa e quasi cronicizzata problematica delle liste d'attesa.

Ripercussioni gravi rischiano di pagarle soprattutto i più fragili, come i pazienti oncologici, per i quali il laboratorio analisi di Cagnano e non solo, erogano la maggior parte delle proprie prestazioni: "Al paziente oncologico che si rivolge a noi è garantito l'invio del referto entro le 13 al reparto, e sa in tempi rapidi se il giorno dopo può sostenere o meno la chemio. Il paziente oncologico è esente da tutte le prestazioni ed è giusto che sia così. Ma laddove subentri la necessità di effettuare analisi su una sfilza di marcatori ed esami per noi "castranti", saremmo costretti a chiedere un contributo. Non è mai successo prima. Che figura ci facciamo?", rimarca la Aquilano.

Tempi ristretti che rendono il percorso - già reso complesso dalla malattia - meno accidentato: "Viceversa, il paziente oncologico è costretto a percorrere 30 km per raggiungere San Giovanni Rotondo o addirittura altre sedi più lontane, per un prelievo. E se l'esito fosse avverso, verrebbe mandato a casa. Perderebbe una giornata rischiando anche di esporsi al rischio infezioni. In caso di referto buono, verrebbe subito inviato al reparto per la chemio, il tutto dopo una giornata stressante trascorsa in attesa degli esiti. Noi, invece, ci siamo organizzati per effettuare esami sul posto, così il paziente può recarsi in ospedale solo per la chemio".

Ma tutto ciò è a rischio con la revisione delle tariffe. Nonostante il decreto preveda la possibilità di una remunerazione aggiuntiva dalle regioni, dalla Regione Puglia non arrivano segnali buoni: "Non ci sono risorse per integrare, a differenza di altre zone d'Italia. Laddove l'integrazione è garantita, le strutture che erogano neanche si accorgono delle modifiche del decreto, perché c'è la Regione che compensa. Non nel nostro caso, purtroppo".

Non resta che confidare in un esito positivo dal tavolo aperto, a livello ministeriale, con i rappresentanti sindacali sia del pubblico che del privato: "A oggi, non abbiamo ricevuto alcuna notizia". Allo stato attuale, dunque, dal 1° gennaio i laboratori analisi dovranno partire con il nuovo piano tariffario: "Abbiamo già aggiornato i gestionali, ma non sappiamo come affrontarla. La nostra struttura ha un budget preciso, se non lavoriamo le risorse vengono meno. Erogando servizi solo per i paganti, si ridurrebbero i volumi di lavoro".

E qui scatta la seconda delle ripercussioni, quella relativa ai professionisti: "Con meno lavoro, siamo costretti a ridurre il personale. Abbiamo affrontato importanti investimenti tecnologici e di formazione del personale per adeguare gli standard qualitativi a quanto previsto dalla norma dell’accreditamento istituzionale e da decenni svolgiamo il nostro lavoro affiancando e supportando la medicina generale, i pediatri di libera scelta e i reparti di oncologia fornendo i nostri referti in maniera puntuale e tempestiva per ridurre il più possibile il disagio e le attese dei pazienti più fragili. Speriamo ancora fino all'ultimo che le istituzioni prendano coscienza della gravità delle conseguenze che si abbatteranno sui professionisti e sui cittadini", auspica la Aquilano, che conclude: "Siamo appesi alla speranza almeno di una proroga di sei mesi, il tempo di rivedere il tariffario attraverso i sindacati e scongiurare una situazione che ci sembra irreale".