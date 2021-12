Mascherina all'aperto obbligatoria e green pass ridotto a 6 mesi: vietato ballare fino al 31 gennaio, eventi e feste in piazza all'aperto

Poco fa il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il nuovo decreto legge 'festività' che introduce una stretta per arginare l'avanzare di Omicron in vista delle festività natalizie e di Capodanno. Ad illustrare i divieti, le restrizioni e le nuove regole in vigore da domani è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del Consiglio dei ministri.

Com'era stato già anticipato viene introdotto l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in tutte le regioni, anche quelle che si trovano in zona bianca. Via la mascherina chirurgica all'interno di cinema, teatri, stadi, nell'ambito di eventi sportivi al chiuso e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e trasporto pubblico locale quali treni, aerei, navi, bus e metropolitane. E' obbligatorio indossare la mascherina Ffp2.

Viene introdotto anche il divieto di consumo di cibi e bevande al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi. Fino al 31 gennaio sono vietati eventi e feste in piazza all'aperto che potrebbero determinare un pericolo assembramenti. Sono inoltre sospese le attività di discoteche, sale da ballo e assimilabili.

Si sta valutando l'eventualità di ridurre il periodo minimo per la somministrazione del richiamo e della terza dose di vaccino a quattro mesi. Nondimeno, dal 1 febbraio la durata del green pass viene ridotta a sei mesi dall'ultima somministrazione del vaccino. Il decreto estende i luoghi dove si applica il green pass rafforzato che viene rilasciato a chi è guarito o vaccinato, ai musei, mostre, parchi tematici e parchi di divertimento, centri sociali, sale gioco, sale scommesse , sale bingo e ristorazione al chiuso al banco