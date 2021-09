Vaccini Anti Covid: i dati di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Continuano le iniziative della Asl Foggia per agevolare il rientro a scuola in sicurezza. Sabato 4 e domenica 5 settembre, l'hub vaccinale di Torremaggiore sarà aperto, senza prenotazione, per i giovani di età compresa tra 12 e 19 anni