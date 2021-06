Covid, mezzo milione di vaccini somministrati nel Foggiano: "protette" dal virus anche 52 donne in gravidanza

La campagna vaccinale procede senza interruzioni. Nel complesso, su tutta la Regione, sono 3.296.540 le dosi somministrate, ovvero l'89,4% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza

Procede la campagna vaccinale anti-Covid in Puglia. In particolare, in provincia di Foggia, si raggiunge un nuovo, importante, traguardo: superate le 500.000 dosi somministrate complessivamente. Con 333.650 somministrazioni la percentuale delle persone che hanno ricevuto almeno una dose sale al 55%; sale al 27,9%, invece, la percentuale della popolazione che ha concluso il ciclo vaccinale (con 169.361 seconde dosi).

Le attività vaccinali procedono senza interruzioni nonostante il grande caldo e gli inevitabili disagi ad esso collegati. Questo, grazie al forte senso del dovere degli operatori sanitari a cui si aggiunge il supporto di alcune amministrazioni comunali e associazioni presenti sul territorio che stanno fornendo i Punti vaccinali di sistemi di climatizzazione e ventilazione.

Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno ricevuto la prima dose: 50.475 persone estremamente vulnerabili; 16.304 caregivers; 38.293 persone ultraottantenni (pari al 93,2% della popolazione vaccinabile); 51.669 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari al 90,5%); 62.935 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari all'86,4%); 66.328 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 72,7%); 47.257 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 54,8%); 32.763 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 46,1%); 32.164 persone di età compresa tra 29 e 17 anni.

Hanno ricevuto la prima dose di vaccino 52 donne in gravidanza. Ad oggi i medici di medicina generale hanno somministrato, in tutto, 134.615 dosi di vaccino di cui 17.263 a domicilio. Presso l'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo, dal 14 al 18 giugno, sono state vaccinate 249 persone tra pazienti in cura e caregivers.

Nel complesso della Regione Puglia, invece, sono 3.296.540 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi. Il dato è aggiornato alle 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 89,4% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.668.750.