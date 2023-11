'Cuore di donna', l'impegno dell'Ordine dei Medici nel contrasto alla violenza di genere

Dal 17 al 25 novembre presso l’Auditorium “Pasquale Trecca” dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia sito in Via Vincenzo Acquaviva, 48, avranno luogo una serie di eventi volti ad evidenziare l'impegno dell'Ordine al contrasto della violenza domestica e ad una valutazione secondo l’ottica di genere. Lo scopo della medicina di genere è studiare le differenze correlate al sesso e al genere, e come queste si sovrappongano, per migliorare la conoscenza medica e la cura della persona. Il primo evento, in programma nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 novembre, pone l'attenzione al 'Cuore di donna' nel suo aspetto emozionale cardiologico e cardiochirurgico. L’evento, organizzato dall’Ordine dei Medici in collaborazione con l’ A.I.D.M. (Associazione Italiana Donne Medico) rappresentata dalla Presidente Regionale Dottoressa Teresa Prisco e la Presidente della Sezione di Foggia Dottoressa Maria Teresa Vaccaro, vivrà un momento inaugurale dedicato all' illustrazione del "Protocollo Viola" (stilato nel novembre 2019 sotto l'egida della Prefettura), con gli interventi del Procuratore Capo presso il Tribunale di Foggia, il dott. Ludovico Vaccaro, e del Presidente dell'Ordine dei Medici, il dottor Pierluigi De Paolis.

Prevista la presenza delle massime istituzioni tra cui Sua Eccellenza il Prefetto di Foggia, il dottor Maurizio Valiante, Sua Eccellenza l’arcivescovo Monsignor Vincenzo Pelvi e la neoeletta Sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo. La Cardiologia è stata tra le prime discipline a sentire la necessità di una Medicina di Genere anche se, nonostante 20 anni di storia, la medicina di genere è ancora largamente sconosciuta.

Le differenze biologiche e la sensibilità nell’ambito delle malattie cardiovascolari sono ignorate e nelle donne i sintomi e le loro espressioni possono essere differenti e sono spesso descritti come atipici rispetto all’immagine maschile. Scopo del convegno, che vede la partecipazione del professor Natale D. Brunetti (Ordinario malattie dell'apparato cardiovascolare dell’Università degli Studi di Foggia), del Professor Mauro Cassese (Direttore del Dipartimento di Cardiochirurgia dell’ Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo), è mantenere i concetti di sesso e genere per affrontare meglio le differenze in entrambi e per entrambi e favorire il dialogo con esperti di malattie cardiovascolari al fine di evidenziare come l’approccio multidisciplinare, sia nel campo della prevenzione, della diagnosi, delle terapie mediche, chirurgiche, delle terapie palliative e riabilitative, possa essere determinante per la realizzazione degli obiettivi di salute.