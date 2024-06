Crisi senza fine alla rsa 'San Raffaele' di Troia, climatizzazione nelle stanze fuori uso : "Abbiamo chiamato i carabinieri"

Una crisi che non sembra trovare una via d'uscita, ma che, anzi, tende ad aggravarsi di giorno in giorno. Nella Rsa 'San Raffaele' di Troia, oltre all'ormai conclamato problema occupazionale (il 30 giugno scadrà la fase amministrativa, in seguito alla quale la società titolare delle rsa 'Sgas' potrà comunicare il licenziamento del personale), si aggiungono i disagi tra gli ospiti che risiedono nella struttura.

Come riferisce a FoggiaToday Antonio Cavallo, rappresentante dei parenti dei degenti, nella giornata di domenica scorsa si sarebbe registrato un problema al sistema di climatizzazione delle stanze dove dormono i pazienti: "L'aria condizionata non funzionava, con l'arrivo del forte caldo la situazione rischia di essere insostenibile".

Fortunatamente, almeno nel refettorio la situazione era sotto controllo, ma resta il problema nelle stanze: "Con il ritorno del caldo previsto in questo weekend, siamo preoccupati per la salute dei nostri cari", rileva Cavallo, che insieme agli altri familiari avrebbero allertato i carabinieri.

I militari avrebbero effettivamente rilevato le criticità denunciate dei familiari, ma anche la carenza di personale. Il numero esiguo di operatori è l'altro grave problema che preoccupa i parenti degli ospiti della struttura: "Ci troviamo con soli quattro operatori a occuparsi di 60 pazienti distribuiti in tre piani, più un solo infermiere. E questo problema si verifica soprattutto nel fine settimana".

Operatori che, malgrado le criticità e un futuro lavorativo sempre più nebuloso, non smettono di dare il massimo per garantire un livello di assistenza dignitoso ai pazienti: "Sono encomiabili, eroici. Addirittura abbiamo una educatrice che si sta prestando a svolgere mansioni da oss per aiutare gli altri operatori. I lavoratori stanno continuando a lavorare nonostante i ritardi nei pagamenti degli stipendi e malgrado non si sappia se a luglio saranno pagati".

Sì, perché a quanto pare, la mensilità di giugno (il cui pagamento era previsto per il giorno 10) sarebbe stata corrisposta agli operatori solo alcuni giorni fa. E a luglio, con l'inizio del periodo clou dell'estate, la situazione rischia di peggiorare: "Tra mancati rinnovi dei contratti, persone che hanno deciso di andar via per motivi personali e l'inizio delle ferie, rischiamo che il numero di operatori si abbassi ancora di più".