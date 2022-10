Covid in Puglia, 'Omicron 5' resta la variante dominante: “Situazione stabile” 

Malgrado l’incremento dei contagi in essere da alcune settimane, la situazione legata alle varianti in Italia resta stabile. Anche nell’ultimo aggiornamento del sistema di sorveglianza integrata Covid-19 dell’Istituto superiore di Sanità, si evidenzia come la variante Omicron sia l’unica circolante nel Paese. La prevalenza dei casi si osserva in tutte le fasce di età con una prevalenza della BA.5, nota ai più come Omicron 5.

Situazione analoga anche in Puglia: “Dei 109 casi sequenziati abbiamo individuato 84 casi di Ba.5 e altri legati a sottotipi nuovi come la Be e Bf le cui caratteristiche non destano preoccupazione”, spiega a FoggiaToday il dott. Antonio Parisi dell’Istituto Zooprofilattico di Putignano.

Non vi è traccia, a oggi, della Ba.2.75 (la ‘Centaurus’, di cui si sono registrati pochi casi in alcune regioni come l’Abruzzo) né della Bq.1.1, sottovariante di Omicron (nota anche come ‘Cerberus’), che, secondo alcuni studiosi, potrebbe generare una nuova ondata a novembre per la maggiore infettività determinata dal numero di mutazioni superiori a quelle di Omicron 5.

Dunque, l’aumento in atto (comunque non esponenziale), come evidenziato dallo stesso Istituto Superiore di Sanità, è da associare in gran parte alla ripresa delle attività scolastiche – attestato anche dall’incremento delle infezioni nelle fasce di età più piccole e dall’impatto sugli ospedali ancora limitato –, all’ulteriore allentamento delle misure restrittive (dal 1° ottobre l’obbligo di mascherina è decaduto anche sui mezzi di trasporto), nonché all’avvento della stagione autunnale che aumenta le occasioni di contagio nei luoghi chiusi e affollati.

In Puglia la curva dei contagi sale, ma in maniera più contenuta. Negli ultimi sette giorni, infatti, sono 9453 i nuovi casi registrati, il 9% in più rispetto alle positività raccolte dal 28 settembre al 4 ottobre. Una situazione non troppo dissimile dalla ‘mini ondata’ verificatasi lo scorso luglio quando, comunque all’impennata dei casi non corrispose un intasamento dei reparti Covid. Sul fronte dei ricoveri, infatti, per quanto si osservi un lieve aumento delle ospedalizzazioni, il tasso di occupazione in Puglia resta abbondantemente sotto la soglia critica (4,6% nei reparti ordinari e 1,5% nelle terapie intensive).