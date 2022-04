Covid, non c'è traccia della nuova variante Xe. In Puglia 'Omicron 2' nel 55%-60% dei casi

Uscirà a breve il Report della survey nazionale condotta dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler sulle varianti Covid. Gli ultimi sequenziamenti effettuati a livello nazionale evidenziano l'ulteriore avanzamento della Ba.2, il sottolignaggio della Variante Omicron, nota ai più come Omicron 2.

In Puglia la Omicron si conferma al 100% con una prevalenza della sottovariante: “Siamo tra il 55% e il 60% della Ba2”, spiega fa sapere il dotto Antonio Parisi, responsabile del Laboratorio di biologia molecolare dell’Istituto Zooprofilattico di Putignano. Il dato è in aumento rispetto al precedente report, che evidenziava una presenza della Omicron 2 in Puglia inferiore al 50%.

Non ci sono, per ora, tracce della Xe, la nuova variante individuata in Gran Bretagna e, di recente, segnalata anche in Francia e in Danimarca: “Dalle informazioni in mio possesso non ci sono segnalazioni sulla sua presenza in Italia. In ogni caso – puntualizza Parisi – sono dati che vanno guardati con moderazione e senza allarmismi. Generalmente, appena una variante inizia a 'conquistare' i paesi europei, prima o poi giunge anche da noi. Ma al momento non abbiamo ancora questa percezione”.

La Xe è sempre figlia della Omicron. Nello specifico, si tratterebbe di una variante ricombinante generata dalla commistione della Omicron Ba.1 e Ba.2. Secondo le prime stime la sua trasmissibilità sarebbe leggermente superiore alla Ba.2, anche se non comporterebbe pericoli per i vaccinati con la terza dose.