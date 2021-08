Covid-19, libero accesso alle postazioni per la fascia 12-18 anni. L'appello della Asl: "Vaccinatevi per un ritorno a scuola in sicurezza"

La Direzione Generale della Asl Foggia, così come già fatto nelle scorso settimane in occasione degli Open Day vaccinali, ha disposto che tutte le postazioni assicurino la somministrazione del vaccino ad accesso libero senza la necessità di alcuna prenotazione, nei limiti delle dosi disponibili

Come già annunciato dalla Regione Puglia, in linea con le disposizioni del Commissario per l'Emergenza Covid generale Figliuolo, l'obiettivo della campagna vaccinale si sposta sui giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

Per questo, la Direzione Generale della Asl Foggia, così come già fatto nelle scorso settimane in occasione degli Open Day vaccinali, ha disposto che tutte le postazioni assicurino la somministrazione del vaccino ad accesso libero senza la necessità di alcuna prenotazione, nei limiti delle dosi disponibili, a tutti i giovani nella fascia di età 12-18 anni.

L'obiettivo è quello di aumentare le coperture vaccinali per la popolazione scolastica, in modo da garantire un rientro a scuola in sicurezza. "Invitiamo tutti i ragazzi e i loro genitori a recarsi presso le postazioni vaccinali per il raggiungimento di questo indispensabile obiettivo di salute", ha dichiarato Vito Piazzolla, direttore generale dell'Asl Foggia.