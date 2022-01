Quattromila somministrazioni nella prima serata de 'La notte è giovane': prenotazioni aperte per le altre due sessioni

Hub aperti anche questa sera: sono in programma ulteriori sedute vaccinali negli hub di Foggia Fiera, San Severo (via De Palma), Cerignola (Pala Tatarella), Vico del Gargano (palestra via Di Vagno) e San Nicandro Garganico (via Matteo del Campo)