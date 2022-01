Covid, 108 tra vaccinati e non vaccinati ricoverati al Riuniti: otto le persone in terapia intensiva

Resta pressoché invariata la situazione dei ricoveri nei reparti Covid del Riuniti di Foggia. Rispetto all'ultimo aggiornamento di tre giorni fa, i pazienti ricoverati sono 108, con un aumento di una unità. Cambia, però, la distribuzione nei reparti: 58 sono i posti letto occupati in malattie infettive, 27 in pneumologia, 9 in chirurgia, 6 in ostetricia. Invariato il dato dei pazienti in terapia intensiva, fermo a 8.

Per quel che concerne il dato dei vaccini, sono in totale 57 le persone ricoverate con doppia o tripla dose, 10 quelle con una sola dose, 41 i non vaccinati. I dati, come ha già più volte rimarcato il Policlinico, vanno rapportati alla percentuale della popolazione che ha concluso il ciclo vaccinale e a quelli non vaccinati. Inoltre, degli 8 positivi in rianimazione, 4 persone sono ricoverate per comorbilità pregresse, mentre si segnalano 3 persone non vaccinate e una persona che ha ricevuto soltanto la prima dose.

Resta ancora netta, malgrado l'aumento delle presenze, la differenza rispetto al dato di un anno fa, quando i ricoverati al Riuniti erano 179, il tutto nonostante le misure restrittive vigenti e tenendo conto che lo scorso anno i casi Covid venivano ricoverati anche presso gli ospedali della Asl e presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Da settembre 2021, invece, tutti i casi Covid della provincia di Foggia sono esclusivamente ricoverati presso il Riuniti.

REPARTI COVID VACCINATI DOPPIA E TERZA DOSE VACCINATI PRIMA DOSE NON VACCINATI TOTALE MALATTIE INFETTIVE 32 5 21 58 PNEUMOLOGIA 13 3 11 27 RIANIMAZIONE 4* 1 3 8 MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO 3 1 2 6 MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO 5 0 4 9 TOTALE RICOVERATI AL 14 GENNAIO 2022 57 10 41 108 TOTALE RICOVERATI AL 14 GENNAIO 2021 179

*Paziente ricoverato per comorbilità pregresse.