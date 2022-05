Covid, lieve calo di presenze nei reparti del Riuniti: 2 persone in terapia intensiva

Sono 67 le persone positive all'infezione da Covid-19 ricoverate presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Il dato è in lieve flessione rispetto alla scorsa settimana, quando le presenze registrate furono 76.

Nello specifico, resta invariato il numero di presenze in malattie infettive (37), mentre si riducono di 2 unità (da 24 a 22) quelle in pneummologia. Più che dimezzati i pazienti in terapia intensiva (da 5 a 2). In chirurgia sono 6 i posti letto occupati.

Vuoti gli indirizzi di Ostetricia-Ginecologia e psichiatria. Si segnalano, infine, 7 presenze nella medicina d'urgenza-Obi covid.

Sale a 78 anni l'età media dei pazienti ricoverati. Permane la prevalenza di pazienti maschi (54%).