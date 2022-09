Ricoveri sempre più in calo al Riuniti: un paziente lotta in rianimazione

Sono 26 le persone ricoverate presso i reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. Il 70% di essi sono collocati in Malattie infettive (18). Sono 4 le persone presenti in Pneumologia, 1 in Area Chirurgica.

Si segnalano, inoltre, 2 ricoverati in Pediatria Covid e una presenza in Rianimazione. Non si registrano presenze in Ostetricia.

Resta alta l'età media dei pazienti (70 anni), il 62% dei quali è di sesso maschile.