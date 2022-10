Covid, 22 ricoverati al Riuniti: vuote la Rianimazione e Ostetricia

Salgono di due unità – rispetto alla precedente rilevazione – i pazienti ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. I 22 pazienti sono distribuiti in tre reparti: 19 le presenze in Malattie Infettive (+3 rispetto a una settimana fa), 2 in Pneumologia (+2) e una in Pediatria (-1).

Rispetto a una settimana è vuota l’Area Ostetrica così come il reparto di Rianimazione. Sale a 67 anni l’età media dei pazienti, con una netta prevalenza di uomini (64%).