Covid, 19 pazienti ricoverati al Riuniti: 2 persone lottano in Rianimazione

Netto calo dei pazienti ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. Secondo quanto riporta il primo report del 2023, diramato poco fa, sono 19 i posti letto attualmente occupati. Rispetto al precedente aggiornamento datato 29 dicembre, figurano undici persone in meno, ovvero una riduzione del 36,67%. In tutti i reparti figura almeno un paziente ricoverato.

Nel raffronto con il precedente report emerge una differenza netta soprattutto per quel che concerne il numero di pazienti presenti nei reparti di Malattie Infettive e Pneumologia.

In Malattie Infettive sono attualmente 7 i posti letto occupati, meno della metà rispetto a quelli evidenziati nella scorsa rilevazione. Stesso numero di presenze risultano in Pneumologia dove la scorsa settimana figuravano quattro pazienti in più.

Passano da uno a due le pazienti ricoverate presso l’Area Ostetrica del Riuniti, mentre resta invariato (un paziente ricoverato) il dato relativo alla Pediatria Covid. Situazione analoga in Rianimazione dove le persone positive presenti sono due come nel report del 29 dicembre. Diminuisce, invece, il numero dei positivi in Pronto Soccorso.

La scorsa settimana erano 7, oggi sono 3. Resta oltre i 70 anni l’età media dei pazienti, con una prevalenza di persone di sesso femminile (58%).