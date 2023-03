Covid, solo 2 presente in Malattie Infettive: vuoti tutti gli altri reparti del Riuniti

Arrivano notizie sempre più incoraggianti dal Policlinico Riuniti di Foggia. Secondo l’ultimo report diramato oggi, infatti, sono soltanto due le persone ricoverate nei reparti Covid dell’ospedale del capoluogo dauno. Mai si era registrato un dato così basso nel 2022.

Per trovare una situazione simile bisogna tornare indietro al luglio del 2021, quando si registrarono solamente 6 ricoverati e tutti in Malattie infettive. Il dato odierno conferma quanto già evidenziato dai recenti bollettini della Regione Puglia. In particolare, proprio la situazione legata alle ospedalizzazioni, con soltanto 4 persone in terapia intensiva e 100 nei reparti ordinari e tassi di occupazione dei posti letto rispettivamente sotto le soglie dell’1% e del 4%.

Era il periodo che precedette l’avvento della variante Delta, che di lì a poco avrebbe generato una nuova ondata di contagi e un nuovo aumento (seppur contenuto grazie alla campagna vaccinale) dei posti letto occupati. Entrambe le persone ricoverate sono collocate nel reparto di Malattie infettive, mentre sono Covid free la Pneumologia, l’Area Ostetrica, la Pediatria Covid e la Rianimazione.

Sale notevolmente l’età media dei pazienti (81 anni), entrambi di sesso maschile. Infine, non si segnalano presenze di Covid positivi in Pronto soccorso. Aggiornamento vaccini della Asl Foggia

Secondo l’ultimo bollettino della Regione, nella provincia di Foggia, dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID, sono state somministrate 1.429.379 dosi di cui 521.161 prime dosi, 501.507 seconde dosi, 362.135 terze dosi, 44.576 quarte dosi alle persone estremamente vulnerabili. Sono 316.180 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 12.708 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso i Punti Vaccinali del territorio.