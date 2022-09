Venti presenze nei reparti Covid del Riuniti: resta vuota la Pneumologia

Risalgono, seppur lievemente, i ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. Rispetto al precedente report, si registrano sette presenze in più. Sono, in totale, 20 i posti letto occupati, 16 nel solo reparto di Malattie Infettive. Resta invariata la situazione in Pneumologia (zero presenze) e Area Ostetrica (una persona ricoverata), mentre si rilevano 2 ricoverati in Pediatria Covid. Stabile anche la situazione in Rianimazione, dove figura una persona ricoverata.

L’età media dei pazienti è di 63 anni, con una lieve prevalenza di uomini (55%).