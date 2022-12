Covid, 30 ricoverati al Riuniti: 2 persone in Rianimazione

Sono 30 i pazienti attualmente ricoverati nelle aree Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. Di questi, la maggior parte è in cura presso il reparto di Malattie infettive (15 persone), mentre altre 11 sono ricoverate presso la Pneumologia del'Riuniti'. Ancora, si conta rispettivamente un paziente in Area Ostetrica e un altro in Pediatria Covid. Infine, due persone sono attualmente in Rianimazione. Sette, invece, i positivi riscontrati nel Pronto Soccorso del Policlinico. L'età media dei pazienti ricoverati è di circa 74 anni, per la maggior parte uomini (53%).