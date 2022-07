Covid, altro netto calo dei ricoverati al Riuniti

Continua a diminuire il numero dei pazienti ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Foggia. Secondo l’ultimo aggiornamento sono 55 i posti letto occupati, con una riduzione di 14 unità rispetto alla precedente rilevazione.

Il calo più significativo riguarda il reparto di Malattie infettive dove si registrano 29 presenze, 12 in meno rispetto alla scorsa settimana. La Pneumologia è l’unico reparto a far registrare un aumento dei pazienti, passati da 16 a 19.

Diminuiscono le presenze anche in area Chirurgica (da 4 a 3) e in Pediatria (da 4 a 2); vuota l’area Ostetrica. Invariata la situazione in rianimazione dove sono ricoverate 2 persone.

Sale a 75 anni l’età media dei pazienti, con una lieve prevalenza di uomini (51%).