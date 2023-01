Covid, 17 presenze al Riuniti: una persona lotta in Rianimazione

Lieve aumento dei ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia: sono 17 le presenze riportate nell’ultimo report del Policlinico, ovvero tre in più rispetto alla precedente rilevazione.

Tutti e cinque i reparti che compongono l’area Covid presentano almeno un paziente. In Malattie Infettive sono cinque le persone positive ricoverate, una in più rispetto alla scorsa settimana.

Resta invariato il dato riguardante il reparto di Pneumologia, così come quello di Ostetricia. In Pediatria, dove una settimana fa non c’erano ricoverati, si registra una nuova presenza. Stesso discorso per la Rianimazione.

La presenza di un piccolo paziente in Pediatria comporta l’abbassamento dell’età media dei ricoverati, passata dai 79 anni di una settimana fa ai 71 attuali. Il 53% dei pazienti è di sesso maschile. Infine, si rilevano 2 positivi all’infezione da Covid-19 in Pronto Soccorso.