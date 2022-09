Si svuotano i reparti Covid del Riuniti: solo 13 persone ricoverate

Ben tre reparti vuoti, e altri due con un solo paziente ricoverato. La costante riduzione dei posti letto occupati nei reparti Covid della Puglia coinvolge anche il Policlinico Riuniti dove, in base all'ultimo report diramato stamani, sono soltanto 13 i pazienti ricoverati.

La quasi totalità delle presenze si registra nel reparto di Malattie Infettive (11 persone), dove il numero è in flessione rispetto alla scorsa settimana. Per la prima volta dopo diversi mesi non si rilevano pazienti nei reparti di Pneumologia e Chirurgia, che si aggiungono alla Pediatria.

Resta ricoverata una persona in Area Ostetrica, mentre un paziente lotta in Rianimazione. Pressoché invariata l'età media dei ricoverati, che si attesta sui 72 anni, mentre aumentano i pazienti di sesso maschile (69%).