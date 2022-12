Covid, 27 ricoverati al Riuniti: 2 persone in Rianimazione

È di 77 anni l'età media dei pazienti ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. Secondo l'ultimo report diramato dal Policlinico, sono 27 i posti letto occupati ai quali si aggiungono altre 3 presenze in Pronto Soccorso.

Il numero più alto di pazienti si registra in Malattie Infettive (16 persone), 8 sono quelli in Pneumologia, 1 in Pneumologia. Infine, 2 persone sono ricoverate in rianimazione.