Covid, scendono ancora i ricoverati al Riuniti: nessun paziente in Rianimazione per la terza settimana di fila

Per la terza settimana consecutiva non si registrano persone positive al Covid ricoverate in Rianimazione. Nel report diramato oggi dal Policlinico Riuniti si segnalano solo 16 posti letto occupati, quattro in meno rispetto a una settimana fa.

Di questi, 14 figurano in Malattie Infettive (-3 rispetto al precedente report) e 2 in Pneumologia (-1). Insieme alla Rianimazione, restano vuote l’Area Ostetrica e la Pediatria. Sale a 79 anni l’età media dei pazienti, il 56% dei quali è di sesso maschile.