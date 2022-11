Covid, risalgono i ricoverati al Riuniti: 3 pazienti Pediatria, uno in rianimazione

Sale di quattro unità il dato delle persone ricoverate nei reparti Covid del Policlinico Riuniti. In base al report diramato quest’oggi dal Policlinico sono 20 i posti letto occupati: di questi, 11 in Malattie Infettive (-1 rispetto a una settimana fa), 4 in Pneumologia (+2).

Invariata la situazione in Ostetricia e in Rianimazione (un paziente per reparto), mentre si registrano tre nuove presenze in Pediatria.

È di 64 anni l’età media dei ricoverati.