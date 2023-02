Covid, solo 4 ricoverati al Riuniti: resta vuota la Rianimazione

Migliora sempre di più la situazione dei ricoverati nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. L’ultimo report diramato dal Policlinico informa che sono solo quattro i pazienti positivi attualmente ricoverati. Rispetto alla scorsa settimana, dunque, si osserva una ulteriore flessione delle presenze. Come si può leggere nel report, c’è una leggera differenziazione nella distribuzione dei pazienti.

Mentre una settimana fa i sei ricoverati erano tutti in Malattie Infettive, oggi si registrano tre presenze nello stesso reparto e una in quello di Pneumologia. Restano Covid free l’Area Ostetrica e la Pediatria Covid, così come non ci sono pazienti in Rianimazione. Inoltre, per la seconda settimana consecutiva non si segnalano presenze di persone positive in Pronto Soccorso. Resta alta l’età media dei pazienti, superiore ai 70 anni d’età. Di questi, tre sono di sesso maschile (il 75%) uno di sesso femminile.

Aggiornamento vaccini

In provincia di Foggia, dall’avvio della campagna vaccinale anti Covid, sono state somministrate 1.429.181 dosi di cui 521.150 prime dosi, 501.502 seconde dosi, 362.097 terze dosi, 44.432 quarte dosi alle persone estremamente vulnerabili. Sono 316.092 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 12.700 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso i Punti Vaccinali del territorio.